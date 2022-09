A24 e A25 | Strada dei Parchi | Tar del Lazio rinvia decisione Le tappe

FaraoneLino : A24 e A25: revoca gestione, il Tar del Lazio rinvia. Nuovo ricorso di Strada dei Parchi - nuovaradio603 : Sulla revoca della Concessione a Strada dei Parchi per la A24 e A25, il Tar del Lazio si è riservato la decisione a… - chrdioc : A24-A25, revoca gestione: Tar Lazio rinvia e Strada dei Parchi si prepara al ricorso - Rietilife : A24-A25, revoca gestione: Tar Lazio rinvia e Strada dei Parchi si prepara al ricorso - - TgrRaiAbruzzo : A24/A25 Rinviata l'udienza al Tar del Lazio -

Sky Tg24

Il 7 luglio 2022 il Consiglio dei ministri presieduto dal premier Mario Draghi ha approvato il decreto che assegna ad Anas la gestione di alcuni dei tratti autostradali più trafficati del nostro Paese....Lazio si è riservato la decisione al termine della udienza di merito che si è svolta oggi a Roma sulla revoca per gravi inadempienze della concessione delle autostrade abruzzesi e laziali... A24 e A25, Strada dei Parchi: oggi la sentenza del Tar. Le tappe della vicenda La società Strada dei Parchi, che ha ceduto il passo per volontà del Consiglio dei ministri, presenta una nuova istanza basata su una perizia di ...Il Tar del Lazio si è riservato la decisione al termine della udienza di merito che si è svolta oggi a Roma sulla revoca per gravi inadempienze della concessione delle autostrade abruzzesi e laziali A ...