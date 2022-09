Videodrome e il cinema di David Cronenberg | sporco | vischioso e bellissimo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Torna in sala il 19 settembre, grazie alla Cineteca di Bologna, la versione restaurata del cult. Un'occasione per approfondire il capolavoro didel 1983 e la filmografia del grande regista canadese. Distribuito da Cineteca Bologna con il progetto IlRitrovato, torna in sala un vero e proprio cult,, il capolavoro del 1983 che consacrò definitivamente il talento sanguinario e filosofico di: realizzato da Arrow Films al laboratorio Silver Salt, il film esce restaurato il 19 settembre dopo l'anteprima alla 36^ edizione del festival IlRitrovato.è una summa filmica della filosofia del geniale autore canadese, che ha attraversato varie fasi preconizzando molte ...

