Vederlo oggi dopo Vite al Limite vi farà venire i brividi: immagini da pelle d’oca! (Di lunedì 19 settembre 2022) Ha partecipato a Vite al Limite diversi anni fa, ma Vederlo oggi vi farà venire i brividi: le recentissime immagini sono da pelle d’oca. Registrare degli ottimi risultati durante il percorso di dimagrimento a Vite al Limite è una cosa, ma riuscire a mantenerli una volta spenti i riflettori del programma ne è un’altra. Lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 19 settembre 2022) Ha partecipato aaldiversi anni fa, mavi: le recentissimesono dad’oca. Registrare degli ottimi risultati durante il percorso di dimagrimento aalè una cosa, ma riuscire a mantenerli una volta spenti i riflettori del programma ne è un’altra. Lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Fra15088802 : RT @elscrybaby: potrà anche non essersi esibito oggi, ma vederlo lì, nel posto che gli spetta di diritto, agitato ma sorridente e a suo agi… - Mar_tina_XCIX : Appena ricordata che oggi ricomincia ued ed io ovviamente non potrò vederlo perché sono in uni ?? - eledimarcoo : oggi inizia uomini e donne e non posso vederlo perché sono in gita?????? - jedizambetta : Puntata di ieri mi pare sia stata frizzantina e non vedo l'ora di vederlo oggi pomeriggio #HouseOfTheDragon - giuxspritz : @sara_mrvl oggi devo vederlo -