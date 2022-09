Stadio Roma, Onorato: “Il progetto procede. Flaminio? Aspettiamo proposta di Lotito” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Il sindaco Gualtieri sta seguendo in prima persona il dossier dello Stadio della Roma: mi sembra che stia andando bene e avanti speditamente l’idea e il progetto”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level. “Sulla Lazio e quindi sullo Stadio Flaminio, gli uffici dello sport hanno inviato i documenti al presidente Lotito e Aspettiamo quanto prima una proposta concreta: è tutto nelle sue mani” ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “Il sindaco Gualtieri sta seguendo in prima persona il dossier dellodella: mi sembra che stia andando bene e avanti speditamente l’idea e il”. Così Alessandro, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi diCapitale, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level. “Sulla Lazio e quindi sullo, gli uffici dello sport hanno inviato i documenti al presidentequanto prima unaconcreta: è tutto nelle sue mani” ha aggiunto. SportFace.

