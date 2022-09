Speranza fa gli occhi di tigre e la spara grossa: “Scommetto che saremo il primo partito italiano” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Io vedo un grande recupero”. Il ministro Roberto Speranza prende in prestito gli occhi di tigre da Letta e sogna il miracolo. “Da 1 a 10 a quanto do la Lista democratici progressisti prima lista in Italia? Scommetto 10, Scommetto con tutte le mie energie e forze che nei prossimi giorni sarà chiaro che questa è la lista che può salvare il Paese. Non credo – dice il ministro più contestato e impopolare degli ultimi tre governi – che gli italiani abbiano voglia di avventure. E noi siamo il punto di tenuta del Paese, quelli che possono migliorare le cose e non peggiorarle come succederebbe con la destra”. Speranza vede rosa: saremo il primo partito italiano Ringalluzzito da presunte rimonte, che nei sondaggi non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) “Io vedo un grande recupero”. Il ministro Robertoprende in prestito glidida Letta e sogna il miracolo. “Da 1 a 10 a quanto do la Lista democratici progressisti prima lista in Italia?10,con tutte le mie energie e forze che nei prossimi giorni sarà chiaro che questa è la lista che può salvare il Paese. Non credo – dice il ministro più contestato e impopolare degli ultimi tre governi – che gli italiani abbiano voglia di avventure. E noi siamo il punto di tenuta del Paese, quelli che possono migliorare le cose e non peggiorarle come succederebbe con la destra”.vede rosa:ilRingalluzzito da presunte rimonte, che nei sondaggi non ...

vaticannews_it : Aperto il concorso per la composizione dell’Inno del #Giubileo2025. Gli spartiti potranno essere presentati entro i… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme ancora per il popolo ucraino, perché il Signore gli doni conforto e speranza. In questi giorni il… - pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - SecolodItalia1 : Speranza fa gli occhi di tigre e la spara grossa: “Scommetto che saremo il primo partito italiano”… - angelocamille18 : @EnricoLetta A Monza ? Con squadra di calcio in serie A del Presidente Berlusconi, che ha appena battuto la Juve e… -