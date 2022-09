Sampdoria | esonero Giampaolo | CdA diviso | chiesto un parere anche a Ferrero

(Di lunedì 19 settembre 2022) Lamedita sull’di. Il CdA èe chiede unIl futuro di Marcoè sempre in dubbio. Parte del CdA è a sostegno dell’allenatore, presumibilmente chi lo ha voluto riportare alla, un’altra fazione invece comincia a nutrire dei dubbi sulla capacità del tecnico di far uscire la squadra dalle secche della retrocessione. I confronti continuerannooggi dove saranno sentitiCarlo Osti e Daniele Faggiano. Sarà inoltre interpellata – secondo Il Secolo XIX –la proprietà della, ossia Massimo. Per domani invece è prevista una seduta del CdA per la ...

CalcioNews24 : Società divisa in casa #Sampdoria per il futuro di #Giampaolo - SampNews24 : Esonero #Giampaolo, CdA diviso. Sentito anche #Ferrero: le ultime - LeonardoMizzi : @Toccoditacco10 @RiderBike93 @il_farmacista @mike_fusco Attendiamo l’esonero di Giampaolo dalla Sampdoria e lo prendiamo al volo ?????? - CaponValerio : 2 vittorie nelle prime 9 partite stagionali. 5 punti su 12 con Sampdoria, Spezia, Salernitana e Monza. 9 gol presi… - sufferingJuvesp : @tragicom24 Meritava l’esonero già da post Sampdoria Juve -

Le assenze sono un alibi solo parziale; difficile poter argomentare che, Salernitana e Monza (2 punti in 3 partite) abbiano rose superiori alle riserve juventine. Non è detto che l'...Il tecnico marchigiano ora è a rischio, e se non dovessero arrivare risultati dopo la sosta, si potrebbe assistere ad un avvicendamento in panchina. Secondo il quotidiano genovese, la ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La crisi di risultati doriana starebbe portando la dirigenza a valutare profili alternativi all'attuale tecnico ...