Salvini: tutti in passato hanno collaborato con Putin e Russia (Di lunedì 19 settembre 2022) "tutti in passato, e dico tutti, hanno collaborato con Putin e con la Russia", "ma la guerra ha cambiato tutto" e la Lega, dopo avere sostenuto ogni misura del Governo sul tema, "comprese le sanzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "in, e dicocone con la", "ma la guerra ha cambiato tutto" e la Lega, dopo avere sostenuto ogni misura del Governo sul tema, "comprese le sanzioni ...

igoriezzi : #Pontida22, un successo incredibile. Contro tutti e tutti, contro i soliti menagramo, il popolo di Pontida ha semp… - davcarretta : Draghi su Salvini: “c’è quello che ama i russi alla follia, vuole togliere le sanzioni, parla tutti giorni di nasco… - GiovaQuez : Con tutti i problemi che hanno gli Italiani, #Salvini parla da tre giorni di Laura #Pausini che non ha cantato… - ann_sterne : @mariate29877567 @CCiavaroli @MGTurco @jacopo_iacoboni A condizionamenti umo su tutti Salvini della Lega. Il contra… - BonaMassimo : @CircuDanilo @matteorenzi Fosse vero non eviterebbe di confrontarsi con tutti gli altri candidati. Non va bene Re… -