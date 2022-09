Roma | controlli interforze contro la malamovida | pioggia di multe dal centro al litorale

(Di lunedì 19 settembre 2022)– Continuano istraordinari per il week end nelle zone maggiormente interessate dalla Movida, notoriamente frequentate da giovani. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Campo de’ Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Celio, il quartiere del Pigneto ma anche quelle dela Fiumicino e ad Anzio. Con la Polizia di Stato hanno concorso ai servizi anche personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia LocaleCapitale. Sono state 310 le persone identificate, 142 i veicoli fermati di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, 73 le sanzioni al Codice della Strada ed una patente di guida ritirata. In zona San Lorenzo invece, una persona è stata sanzionata per consumo di alcol in strada oltre l’orario consentito. Il Faro online ...

Continuano istraordinari per il weekend nelle zone maggiormente interessate dalla movida, notoriamente frequentate da giovani a. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Campo de' ...