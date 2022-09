"Procedure ridondanti. Si potevano salvare vite con poche istruzioni" (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente dei geologi, Arcangelo Francesco Violo: piani chiusi nei cassetti. Serve preparare la gente per i casi di emergenza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente dei geologi, Arcangelo Francesco Violo: piani chiusi nei cassetti. Serve preparare la gente per i casi di emergenza

"Procedure ridondanti. Si potevano salvare vite con poche istruzioni" ilGiornale.it "Procedure ridondanti. Si potevano salvare vite con poche istruzioni" «Spesso, come in questo caso, ci sono anche i finanziamenti ma non vengono spesi in tempo. Le procedure sono ridondanti e c'è troppa frammentazione delle competenze tra enti». Quindi i plichi di ... «Spesso, come in questo caso, ci sono anche i finanziamenti ma non vengono spesi in tempo. Le procedure sono ridondanti e c'è troppa frammentazione delle competenze tra enti». Quindi i plichi di ...