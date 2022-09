MotoGP, Fabio Quartararo: “Sono deluso perchè avevo ritmo, da ora in poi sarà durissima” (Di lunedì 19 settembre 2022) Fabio Quartararo sperava di ottenere un buon risultato ad Aragon ieri, ma la pista spagnola rimane stregata per lui. Una caduta nel primo giro, causata da una collisione con Marc Marquez, gli porta un nuovo 0 nel ruolino di marcia mentre Pecco Bagnaia riduce le distanze. Le impressioni del francese Sono state raccolte da Motorsportweek: “Sono deluso perchè sentivo di avere il ritmo per fare un ottimo risultato, purtroppo Sono caduto subito. Fortunatamente non ho nulla di grave o di rotto, solo qualche bruciatura sul petto e sull’addome”. MotoGP, inizia l’ultima fase di un Mondiale camaleontico. Bagnaia e Quartararo in un territorio inesplorato Poi la sua attenzione si sposta sulla lotta mondiale: “Ovviamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022)sperava di ottenere un buon risultato ad Aragon ieri, ma la pista spagnola rimane stregata per lui. Una caduta nel primo giro, causata da una collisione con Marc Marquez, gli porta un nuovo 0 nel ruolino di marcia mentre Pecco Bagnaia riduce le distanze. Le impressioni del francesestate raccolte da Motorsportweek: “sentivo di avere ilper fare un ottimo risultato, purtroppocaduto subito. Fortunatamente non ho nulla di grave o di rotto, solo qualche bruciatura sul petto e sull’addome”., inizia l’ultima fase di un Mondiale camaleontico. Bagnaia ein un territorio inesplorato Poi la sua attenzione si sposta sulla lotta mondiale: “Ovviamente ...

