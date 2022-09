Maltempo, Coldiretti: 61 eventi estremi in 3 giorni (Di lunedì 19 settembre 2022) La violenta perturbazione si è abbattuta sulla Penisola in un 2022 che si classifica come il più caldo di sempre ma che ha registrato anche precipitazioni praticamente dimezzate. Ora alluvioni e piogge violente stanno causando morti e danni ingenti, dalle Marche alla Puglia. A rischio anche la produzione di riso in Italia, crollata di oltre il 30% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) La violenta perturbazione si è abbattuta sulla Penisola in un 2022 che si classifica come il più caldo di sempre ma che ha registrato anche precipitazioni praticamente dimezzate. Ora alluvioni e piogge violente stanno causando morti e danni ingenti, dalle Marche alla Puglia. A rischio anche la produzione di riso in Italia, crollata di oltre il 30%

