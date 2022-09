L’Atalanta gioca come non vorrebbe Gasperini (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la vittoria contro la Roma L’Atalanta di Giampiero Gasperini ha confermato il primo posto in classifica, anche dopo uno scontro particolarmente delicato, in trasferta, contro una squadra con cui nella scorsa stagione aveva perso per due volte. Ha vinto al termine di una gara ruvida, contraddistinta da tanti duelli – come spesso capita quando c’è L’Atalanta in campo. La vittoria non è arrivata dopo una prestazione particolarmente brillante, ma riflette quella che ormai possiamo dare per assodata come la nuova versione delL’Atalanta di Gasperini, una squadra decisamente più cauta e attendista di quanto siamo abituati a vedere. Attraverso queste armi inedite è venuta a capo di un’ottima Roma, che pur senza Dybala, ha costruito una montagna di occasioni da gol, ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la vittoria contro la Romadi Giampieroha confermato il primo posto in classifica, anche dopo uno scontro particolarmente delicato, in trasferta, contro una squadra con cui nella scorsa stagione aveva perso per due volte. Ha vinto al termine di una gara ruvida, contraddistinta da tanti duelli –spesso capita quando c’èin campo. La vittoria non è arrivata dopo una prestazione particolarmente brillante, ma riflette quella che ormai possiamo dare per assodatala nuova versione deldi, una squadra decisamente più cauta e attendista di quanto siamo abituati a vedere. Attraverso queste armi inedite è venuta a capo di un’ottima Roma, che pur senza Dybala, ha costruito una montagna di occasioni da gol, ...

