L’Arsenal di Arteta spicca il volo | primato in classifica ed esordio da record!

Arrivati alla prima sosta di questa stagione calcistica, in testa alla classifica di Premier League c'è, a sorpresa, L'Arsenal di Mikel Arteta. Con una partenza da urlo considerando le 6 vittorie e una sola sconfitta in 7 partite, i Gunners hanno stupito tutti piazzandosi persino al di sopra dei campione in carica, il Manchester City di Pep Guardiola, attualmente secondo a pari merito con il Tottenham. Un inizio ancora più incredibile se si pensa che, per vedere l'ultima volta che L'Arsenal aveva vinto le prime 5 partite di campionato di fila, bisogna andare a ritroso addirittura fino al 2004, annata degli Invincibili allenati da Arsène Wenger. All'epoca, non era neppure nato il giovane talento Ethan Nwaneri, lanciato in campo da Arteta nei minuti di recupero della partita contro il Brentford.

