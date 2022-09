Juve | esonero Allegri? Spunta un nome a sorpresa

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - calciomercatoit : ?? - GrecoSaso : RT @EdoardoMecca1: Settima giornata di campionato: crisi Inter, caos Juve, Atalanta e Napoli prime in classifica. Allegri da esonero? ?? ht… - ANNA62348499 : RT @EdoardoMecca1: Settima giornata di campionato: crisi Inter, caos Juve, Atalanta e Napoli prime in classifica. Allegri da esonero? ?? ht… - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: #Allegri non ride più, la panchina traballa: un ex #Juve è pronto a fargli le scarpe -

... con Massimiliano Allegri che per ora resta al suo posto in panchina nonostante la stra - grande maggioranza dei tifosi ne chieda l'con Bonucci in panchina . Tuttavia la posizione ..., l'alternativa ad Allegri più adatta. Roberto De Zerbi , che per mentalità e intraprendenza ...la panchina del Bologna per rispetto nei confronti di Sinisa Mihajlovic al centro di un...La Juventus non ha intenzione di esonerare Massimiliano Allegri in questo momento, poiché ogni discorso è rinviato eventualmente alla sosta per il Mondiale. In caso di naufragio definitivo, però, la ...Tuchel Juve (Bild): è il nome ideale di un'altra big europea. ULTIME notizie legate all'ex allenatore del Chelsea.