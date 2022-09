(Di lunedì 19 settembre 2022) No, non è questo il tempo di stare zitti. Pedalare sì, come invoca Landucci, stare zitti no. Ai suoi tifosi imbufaliti che non sanno più a che santo votarsi, che in queste ore martellano di critiche ...

cmdotcom : Le sconfitte di #Allegri sono le sconfitte di #Agnelli, la #Juve affonda e i tifosi vogliono un suo segnale - MarcelloChirico : #Agnelli:'Max e #Juve nn sono tornati insieme per amicizia, che esiste: è l'allenatore della #Juventus per prossimi… - romeoagresti : L’arrivo del presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, al pranzo UEFA pre #JuveBen ????@GoalItalia - Ceferinout3 : @marybelva @davideb1968 @pietro00112 Elkann è quello che ha fottuto la Ferrari, ha venduto la FIAT e sta uccidendo… - octopaul_ : Agnelli ha preso la Juve dal fango e l'ha riportata al top tramite una serie di scelte lungimiranti, ultima l'esone… -

Corriere dello Sport

... decisamente improvvide e pure jellate, ora il primo che deve metterci la faccia è Andrea. ... Oggi è il presidente dellaa essere chiamato in ...... le colpe di Allegri non devono oscurare quelle della società Sono ore e giorni cruciali per il destino di Max Allegri e della sua. Che forse non lo sarà più tra non molto, perché la spirale ... Juve, Agnelli deve spiegare Su Repubblica Torino: "Crollo Juve, tutti zitti e ultrà inferociti Di Maria: “È colpa mia se abbiamo perso”. Agnelli a Monza non c’era, gli altri ...Quando la dirigenza della Juventus, da Agnelli in giù, ha scelto Allegri nel giugno del 2021, ha impostato intorno a lui un piano tecnico ed economico che la stessa dirigenza fatica a smontare: perché ...