Inter Inzaghi, nuovo confronto con società e giocatori: servono risposte (Di lunedì 19 settembre 2022) nuovo confronto in settimana tra Inzaghi e la società: in casa Inter la dirigenza vuole risposte ma ancora il tecnico non sarebbe in discussione nuovo confronto in settimana tra Inzaghi e la società: in casa Inter la dirigenza vuole risposte ma ancora il tecnico non sarebbe in discussione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nessun ribaltamento di panchina in vista ma soltanto una chiacchierata per cercare di capire il momento e trovare soluzioni comuni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022)in settimana trae la: in casala dirigenza vuolema ancora il tecnico non sarebbe in discussionein settimana trae la: in casala dirigenza vuolema ancora il tecnico non sarebbe in discussione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nessun ribaltamento di panchina in vista ma soltanto una chiacchierata per cercare di capire il momento e trovare soluzioni comuni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??Prigionieri di #Allegri ??#Toro, non puoi finire così: forza #Juric! ??Sprofondo… - colin_star : RT @Paolo_Bargiggia: Giornata rigenerante per chi studia calcio e spera in un futuro migliore per la serie A: tutti gli allenatori non gioc… - rtl1025 : ? #Inter e #Juventus in crisi, #Inzaghi e #Allegri sotto accusa, ma le società non pensano all'esonero. Per ora ???… -