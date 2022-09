Il Presidente Mattarella a Londra per i funerali della Regina Elisabetta II (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , accompagnato dalla figlia Laura, è giunto a Londra dove oggi, con le altre autorità straniere, parteciperà alle esequie solenni della Regina ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) IlRepubblica Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto adove oggi, con le altre autorità straniere, parteciperà alle esequie solenni...

