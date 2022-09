Il CorSport boccia il mercato Inter: rosa che non dà certezze e non sono stati sistemati nemmeno i conti (Di lunedì 19 settembre 2022) L’Inter ha perso per la terza volta in campionato, ieri, contro l’Udinese. Il Corriere dello Sport punta il dito sul mercato estivo del club nerazzurro, indicandolo come fallimentare. “Sulla carta i sei innesti estivi (Lukaku, Asllani, Bellanova, Onana, Mkhitaryan e Acerbi) dovevano rendere la squadra più forte, ma in realtà l’unico big partito (Perisic) l’ha indebolita perché non c’è più chi salta l’uomo. I conti non sono stati sistemati come voleva Zhang perché non sono stati sacrificati Skriniar e Dumfries, eppure la rosa non trasmette più certezze. Qualcuno forse sta già pensando al Mondiale. Di certo a centrocampo manca un elemento che abbia centimetri e qualità, Calhanoglu e Mikhitaryan stanno deludendo, Gosens non è ancora ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ha perso per la terza volta in campionato, ieri, contro l’Udinese. Il Corriere dello Sport punta il dito sulestivo del club nerazzurro, indicandolo come fallimentare. “Sulla carta i sei innesti estivi (Lukaku, Asllani, Bellanova, Onana, Mkhitaryan e Acerbi) dovevano rendere la squadra più forte, ma in realtà l’unico big partito (Perisic) l’ha indebolita perché non c’è più chi salta l’uomo. I conti noncome voleva Zhang perché nonsacrificati Skriniar e Dumfries, eppure lanon trasmette più. Qualcuno forse sta già pensando al Mondiale. Di certo a centrocampo manca un elemento che abbia centimetri e qualità, Calhanoglu e Mikhitaryan stanno deludendo, Gosens non è ancora ...

napolista : Il CorSport boccia il mercato #Inter: rosa che non dà certezze e non sono stati sistemati nemmeno i conti I sei i… - CorSport : All-Star Game in #Premier? #Klopp boccia l'idea di Boehly: 'Non siamo in Usa' ?? - napolista : Il CorSport boccia #Pairetto: è sempre il solito, mancano tre rigori Il voto in pagella per la direzione di gara… - Thom9611 : @capuanogio Non so se sia peggio la Gazzetta che da la sufficienza oppure il CorSport che lo boccia per l'unica scelta giusta che ha preso -