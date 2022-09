Garanzini | Vlahovic era arrivato da combattente e adesso pare un reduce

Leggi su ilnapolista

non usa giri di parole per descrivere la Juve vista ieri in campo contro il Monza e la definisce "Questi fantasmi". Perché se è vero che mancava mezza squadra, è ancora più vero che chi è sceso in campo lo ha fatto con svogliatezza e poca incisività. Soprattutto i nuovi La frittata l'ha messa in tavola Di Maria. Ma vogliamo parlare di Kostic, tolto per disperazione? Dides e dei suoi errori sia in movimento che a palla ferma? Dell'impalpabilità, una volta di più, di Vlahovic che eradaun? Sul gol ha sbagliato Gatti, poco ma sicuro. Ma il peggio lo han combinato le grandi firme, a cominciare dall'inqualificabile Di Maria.