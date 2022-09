Enea Bastianini, un sorpasso (ed una vittoria) contro le polemiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Una vittoria, un attacco deciso e prepotente al leader della flotta Ducati per spegnere, anche, qualche voce polemica gravitata negli ultimi giorni. Fabio Quartararo, terminato a terra ed eliminato anzitempo dalla contesa, potrà vivere più serenamente: il francese, infatti, aveva lanciato un pensiero allarmato sull’aiuto che Francesco Bagnaia poteva ricevere dai piloti dei team satellite di Borgo Panigale. Nella gara di Aragon, invece, è stato proprio Enea Bastianini di Gresini Racing (e futuro pilota della rossa ufficiale nel prossimo anno) a beffare il piemontese nelle ultime curve dell’ultima corsa. Una vittoria importante che, dopo l’epilogo contrario di Misano, donerà ancor più consapevolezza al riminese. Le parole di Enea Bastianini dopo la vittoria di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Una, un attacco deciso e prepotente al leader della flotta Ducati per spegnere, anche, qualche voce polemica gravitata negli ultimi giorni. Fabio Quartararo, terminato a terra ed eliminato anzitempo dalla contesa, potrà vivere più serenamente: il francese, infatti, aveva lanciato un pensiero allarmato sull’aiuto che Francesco Bagnaia poteva ricevere dai piloti dei team satellite di Borgo Panigale. Nella gara di Aragon, invece, è stato propriodi Gresini Racing (e futuro pilota della rossa ufficiale nel prossimo anno) a beffare il piemontese nelle ultime curve dell’ultima corsa. Unaimportante che, dopo l’epilogo contrario di Misano, donerà ancor più consapevolezza al riminese. Le parole didopo ladi ...

