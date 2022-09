Elezioni, Meloni: “Pronta a governare, nessun pregiudizio dagli Usa” (Di lunedì 19 settembre 2022) Meloni respinge l'ipotesi di un governo di "larghe intese", anche nel caso in cui dalle urne non uscisse una maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022)respinge l'ipotesi di un governo di "larghe intese", anche nel caso in cui dalle urne non uscisse una maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post.

sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda: 'Può succedere che il Paese lo richieda un Draghi bis e in quel caso sono convinto che Mar… - elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - perramatteo : RT @giorgio_gori: Nell’Ungheria di Orbán non c’è libertà di stampa; il governo controlla magistratura, scuola e università; vi sono discrim… - tobefreeforever : RT @tomasomontanari: Il programma di #fdi per la #cultura : una discesa all’inferno. #meloni #elezioni -