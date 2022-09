Elezioni: il fac-simile delle schede per Senato e Camera diffusi dal Viminale (foto) (Di lunedì 19 settembre 2022) A una settimana dal voto il Viminale pubblica istruzioni e fac-simile delle schede L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) A una settimana dal voto ilpubblica istruzioni e fac-L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Elezioni: il fac-simile delle schede per Senato e Camera diffusi dal Viminale (foto) - GianniBucci5 : Fac-simile delle schede elettorali che verranno utilizzate per le elezioni politiche del 25 settembre - benjamn_boliche : RT @Viminale: #Elezionipolitiche2022 Sono on line i fac-simile delle #schede elettorali che verranno utilizzate per eleggere i 400 deputati… - vicifilomp1 : RT @Viminale: #Elezionipolitiche2022 Sono on line i fac-simile delle #schede elettorali che verranno utilizzate per eleggere i 400 deputati… - genovatoday : Politiche 2022, i fac simile delle schede elettorali in Liguria con i nomi dei candidati -