Distrofia retinica ereditaria | due fratellini di 8 e 3 anni recuperano la vista

Grazie a una terapia genica al Policlinico Gemelli i due piccoli pazienti, fratello e sorella, sono tornati a distinguere i dettagli, e riescono a muoversi con sicurezza, negli ambienti poco ...Un bambino di 8 anni e la sorellina di 3, affetti dalla stessa forma diereditaria, hanno riacquistato la vista in seguito al trattamento con terapia genica. Gli interventi sono stati eseguiti in collaborazione dalle unità di Oculistica della Fondazione ...La collaborazione tra Policlinico Gemelli di Roma e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la gestione di pazienti con degenerazioni retiniche ereditarie mediante terapie innovative ha prodotto oggi un ...Grazie a una terapia genica al Policlinico Gemelli i due piccoli pazienti, fratello e sorella, sono tornati a distinguere i dettagli, e riescono a muoversi con sicurezza, negli ambienti poco illuminat ...