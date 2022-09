De Dominicis J&J MedTech | ' tecnologie digitali per una sanità sostenibile'

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - "Per la sostenibilità del sistema sanitario puntiamo sulle. Siamo convinti che queste possano offrire opportunità per arricchire l'accesso e la qualità della ...

La Svolta

(Adnkronos) – “Per la sostenibilità del sistema sanitario puntiamo sulle tecnologie digitali. Siamo convinti che queste possano offrire opportunità per arricchire l’accesso e la qualità della formazio ...Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia si verificano circa 530mila infezioni correlate all'assistenza sanitaria, più di 7.500 delle quali con esito fatale, in pazienti ricoverati ...