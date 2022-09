Coppa Davis 2022, tutte le qualificate per le Finali. Tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è conclusa la prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Nel Gruppo A gli azzurri di capitan Filippo Volandri, a Bologna, hanno compiuto percorso netto, sconfiggendo nell’ordine Croazia, Argentina e Svezia, chiudendo così in vetta al raggruppamento a punteggio pieno. Gli azzurri dunque si sono qualificati per i quarti di finale arpionando il primo posto: passavano alla seconda fase, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna, le prime due di ogni girone. Avendo vinto il raggruppamento l’Italia affronterà la seconda del Gruppo D, ovvero gli USA. La parte alta del Tabellone prevede poi che l’Italia, in caso di successo ai quarti, vada a sfidare la vincente del match tra la prima del Gruppo C, ovvero la Germania, e la seconda del Gruppo B, ovvero il Canada. Nella parte bassa, invece, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è conclusa la prima fase a gironi delledi. Nel Gruppo A gli azzurri di capitan Filippo Volandri, a Bologna, hanno compiuto percorso netto, sconfiggendo nell’ordine Croazia, Argentina e Svezia, chiudendo così in vetta al raggruppamento a punteggio pieno. Gli azzurri dunque si sono qualificati per i quarti di finale arpionando il primo posto: passavano alla seconda fase, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna, le prime due di ogni girone. Avendo vinto il raggruppamento l’Italia affronterà la seconda del Gruppo D, ovvero gli USA. La parte alta delprevede poi che l’Italia, in caso di successo ai quarti, vada a sfidare la vincente del match tra la prima del Gruppo C, ovvero la Germania, e la seconda del Gruppo B, ovvero il Canada. Nella parte bassa, invece, ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - GIORGINODJ : RT @Eurosport_IT: Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: questo vuo… - ilnonnosimpson : RT @paolobertolucci: Premio Coppa Davis -