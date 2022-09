Come ripristinare il PC senza programmi esterni

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 19 settembre 2022) In molte guide su Internet vengono consigliatidi ogni tipo per fare il backup e il ripristino dei computer Windows: queste applicazioni spesso sono a pagamento e offrono gratuitamente solo un backup basilare,la possibilità di sceglierecreare la propria partizione di ripristino o cosa inserire all'interno del backup. Per fortuna Windows offre tutti gli strumenti per poterPC: possiamo infatti creare una partizione di ripristino nascosta (da usare al momento opportuno), conservare le immagini di sistema e creare un disco di ripristino (anche su chiavetta USB) da utilizzare solo su quel preciso PC. LEGGI ANCHE -> Formattare e installare Windows da zero, per avere il PC pulito e nuovo Creare una partizione di ...