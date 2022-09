Ciclismo, Mondiali 2022, Michael Matthews: “Sogno la maglia iridata ogni notte” (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo aver solo sfiorato il successo in due occasioni, Michael Matthews vorrebbe coronare il suo Sogno iridato questa domenica proprio nel Mondiale che si tiene nella sua Australia, a sole due ore di distanza dalla Canberra in cui è nato e cresciuto. “Lottare per quella maglia è qualcosa che Sogno ogni singola notte – ha detto Matthews a Cyclingnews – Faremo sicuramente tutto il possibile per ottenere la maglia iridata, ma sarà una guerra e sono entusiasta di accettare la sfida. Avendo la squadra che abbiamo quest’anno ed essendo in Australia, penso che sarà molto speciale”. Tornato al successo dopo quasi due anni di digiuno, Bling non vuole avere rimpianti: “Sarò personalmente felice se darò tutto quello che ho, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo aver solo sfiorato il successo in due occasioni,vorrebbe coronare il suoiridato questa domenica proprio nel Mondiale che si tiene nella sua Australia, a sole due ore di distanza dalla Canberra in cui è nato e cresciuto. “Lottare per quellaè qualcosa chesingola– ha dettoa Cyclingnews – Faremo sicuramente tutto il possibile per ottenere la, ma sarà una guerra e sono entusiasta di accettare la sfida. Avendo la squadra che abbiamo quest’anno ed essendo in Australia, penso che sarà molto speciale”. Tornato al successo dopo quasi due anni di digiuno, Bling non vuole avere rimpianti: “Sarò personalmente felice se darò tutto quello che ho, ...

