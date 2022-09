Calcio: Roma, intervento riuscito per Karsdorp, rientro tra 45 giorni (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - L'esterno della Roma Rick Karsdorp è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale. Lo rendo noto il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "L'intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo si legge su asRoma.com-. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini". Il 27enne olandese rientrerà tra circa 45 giorni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022), 19 set. - (Adnkronos) - L'esterno dellaRickè stato sottoposto oggi a unchirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale. Lo rendo noto il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "L', effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo si legge su as.com-. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini". Il 27enne olandese rientrerà tra circa 45

