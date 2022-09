Beautiful, Una Vita e Terra Amara non vanno in onda oggi, il pomeriggio di Canale5 cambia volto per la Regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Beautiful, Una Vita e Terra Amara non vanno in onda oggi, 19 settembre, per lasciare spazio all’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. I sudditi, i reali e i Capi di Stato di tutto il mondo (o quasi), sono pronti a dare l’estremo saluto alla regnante che ha fatto la storia dell’InghilTerra e non solo. Nel bene e nel male, la Regina è un simbolo del nostro secolo e di quello precedente ed è per questo che oggi tutto si fermerà, programmazione televisiva compresa. Rai1 ha deciso di affidare tutto ad uno speciale Tg1 e a Monica Maggioni mentre Canale5 piazzerà in tv una maratona di Verissimo affidata a Silvia Toffanin. Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022), Unanonin, 19 settembre, per lasciare spazio all’ultimo saluto alla. I sudditi, i reali e i Capi di Stato di tutto il mondo (o quasi), sono pronti a dare l’estremo saluto alla regnante che ha fatto la storia dell’Inghile non solo. Nel bene e nel male, laè un simbolo del nostro secolo e di quello precedente ed è per questo chetutto si fermerà, programmazione televisiva compresa. Rai1 ha deciso di affidare tutto ad uno speciale Tg1 e a Monica Maggioni mentrepiazzerà in tv una maratona di Verissimo affidata a Silvia Toffanin. Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore ...

