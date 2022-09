Basket | Supercoppa Serie A2 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ilcon il, glie come vedere inle partite delladellaA2di. Riparte la grande pallacanestro, e allora ecco subito il primo trofeo in palio dellacadetta, con le migliori squadre della passata stagione (tolte, ovviamente, le formazioni che sono state promosse in A1) in campo. Le partite si giocheranno tutte su gara secca, e dopo i quarti di finale, inmartedì 20 settembre, si passerà alle Final Four all’Unieuro Arena di Forlì, con le partite intra sabato 24 e domenica 25 settembre. Ecco quindi, di seguito, ildettagliato, con le sfide che si potranno vedere in...