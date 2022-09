Atalanta, infortunio di Musso: frattura dello zigomo (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i big match della giornata 7 di Serie A, si è registrata la sfida tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico della capitale. La Dea è riuscita a spuntarla grazie alla rete del “bomber che non ti aspetti”, ovvero Scalvini. Bravi poi i ragazzi di Gasperini a mantenere il risultato e siglare un successo importantissimo che li lascia in vetta insieme al Napoli, seguiti dall’Udinese. Unico lato negativo del match dell’Atalanta è stato l’infortunio di Musso. Il portiere argentino, a causa di uno scontro di gioco con uno suo compagno di squadra, è stato costretto a lasciare anzitempo il campo. Per lui frattura dello zigomo e operazione nella giornata di Lunedì 19 Settembre. Atalanta, Musso ko: ci pensa Sportiello Subentrato all’ottavo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i big match della giornata 7 di Serie A, si è registrata la sfida tra Roma eallo Stadio Olimpico della capitale. La Dea è riuscita a spuntarla grazie alla rete del “bomber che non ti aspetti”, ovvero Scalvini. Bravi poi i ragazzi di Gasperini a mantenere il risultato e siglare un successo importantissimo che li lascia in vetta insieme al Napoli, seguiti dall’Udinese. Unico lato negativo del match dell’è stato l’di. Il portiere argentino, a causa di uno scontro di gioco con uno suo compagno di squadra, è stato costretto a lasciare anzitempo il campo. Per luie operazione nella giornata di Lunedì 19 Settembre.ko: ci pensa Sportiello Subentrato all’ottavo ...

