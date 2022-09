Arrestato un cacciatore di frodo | aveva un arsenale nascosto in un casolare nel Napoletano

ilgiornalelocal : Detiene arsenale di armi tra #Camposano e #Nola, arrestato cacciatore - zazoomblog : Detiene arsenale di armi cacciatore arrestato dai carabinieri - #Detiene #arsenale #cacciatore - ANSACampania : Detiene arsenale di armi, cacciatore arrestato dai carabinieri - bi_loriana : RT @NapoliToday: #Cronaca In casa un arsenale da guerra: arrestato cacciatore - SkyTG24 : Arsenale nascosto in casa, cacciatore arrestato nel Nolano -

Il 65enne possedeva anche dei fucili artiginali costruiti per sparare, oltre a 400 proiettili di vario calibro. Undici volatini, tra quaglie e storni, erano allevati in condizioni ...L'uomo è stato. I reati contestati vanno dalla ricettazione alla detenzione abusiva di armi, al possesso ed all'omessa custodia delle stesse nonchè alla detenzione di avifauna non ...Fucili, pistola, carabina ma anche quaglie e storni, animali tenuti in gabbia illecitamente: uomo arrestato. Un arsenale tra armi comuni, da caccia e munizioni, ma anche esemplari di animali non deten ...Il 65enne possedeva anche dei fucili artiginali costruiti per sparare, oltre a 400 proiettili di vario calibro. Undici volatini, tra quaglie e storni, erano allevati in condizioni degradate ...