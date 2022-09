Aborto: Fratoianni, 'destra nemica delle donne e dei diritti' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Ha ragione il nostro capogruppo alla Regione Piemonte Marco Grimaldi nel denunciare un evento pubblico che si svolgerà in quella sede istituzionale, esattamente a poche ore dalla chiusura delle urne, organizzata dai nemici della legge 194 e da esponenti novax.” Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra associandosi alle proteste a Torino per il convegno organizzato il 26 settembre ProVita&Famiglia al quale parteciperà anche Silvana De Mari, al centro di polemiche per le sue posizioni novax e omofobe. “La destra, al di là della maschera perbenista -conclude il leader di Si- buona per i tg e i talk, è sempre la stessa: nemica delle donne e dei diritti”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Ha ragione il nostro capogruppo alla Regione Piemonte Marco Grimaldi nel denunciare un evento pubblico che si svolgerà in quella sede istituzionale, esattamente a poche ore dalla chiusuraurne, organizzata dai nemici della legge 194 e da esponenti novax.” Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra associandosi alle proteste a Torino per il convegno organizzato il 26 settembre ProVita&Famiglia al quale parteciperà anche Silvana De Mari, al centro di polemiche per le sue posizioni novax e omofobe. “La, al di là della maschera perbenista -conclude il leader di Si- buona per i tg e i talk, è sempre la stessa:e dei”.

