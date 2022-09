Uomini e Donne: arriva la brutta notizia, non ci voleva proprio (Di domenica 18 settembre 2022) Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non inizierà il 19 settembre. Andiamo a scoprire il perché di questa decisione. I fan di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere i nuovi tronisti e ritrovare alcuni volti conosciuti della trasmissione. La data di inizio era prevista per il 19 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 18 settembre 2022) Il programma di Maria De Filippi,, non inizierà il 19 settembre. Andiamo a scoprire il perché di questa decisione. I fan didovranno aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere i nuovi tronisti e ritrovare alcuni volti conosciuti della trasmissione. La data di inizio era prevista per il 19 L'articolo proviene da Leggilo.org.

TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - armandosiri : Qui Pontida. L’impegno della Lega, #FlatTax al 15% per Partite Iva, dipendenti e pensionati! Oggi si è riunita un… - trash_italiano : Marlù : Amici = 14.45 : Uomini e Donne - tiwteerf : RT @Nina_Sensi: Ecco perché gli uomini, in media, vivono meno delle donne! ?? - Manu015919833 : RT @merlino53: ?? 40 ANNI FA #SabraAndShatila: i due campi di rifugiati palestinesi alla periferia di Beirut dove tra il 16 e 18 settembre 1… -