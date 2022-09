Udinese-Inter 3-1. È show friulano. Gli Highlights (Di domenica 18 settembre 2022) Colpo dei bianconeri a Udine che stendono i nerazzurri con un tris che li portano temporaneamente in testa alla classifica. Dopo 9 match senza sconfitte contro i friulani, l’Inter è costretta a piegarsi davanti all’impeccabile prestazione degli uomini di Sottil e ad incassare la terza sconfitta di questo inizio di stagione Serie A TIM 2022/23 Leggi su udine20 (Di domenica 18 settembre 2022) Colpo dei bianconeri a Udine che stendono i nerazzurri con un tris che li portano temporaneamente in testa alla classifica. Dopo 9 match senza sconfitte contro i friulani, l’è costretta a piegarsi davanti all’impeccabile prestazione degli uomini di Sottil e ad incassare la terza sconfitta di questo inizio di stagione Serie A TIM 2022/23

Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - internewsit : Pazzini: «Inzaghi lucido dopo Udinese-Inter. C'è da migliorare e lo sa» - - EnricomariaSala : @FBiasin Atalanta serissima candidata ad entrare in CL. Insieme a Milan e Napoli. Per il quarto se la giocano Juve… -