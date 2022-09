NASCAR | Bristol Night Race | un round ad eliminazione

StockCarLiveITA : Buongiorno a tutti! La nottata di Bristol non ha avuto altri colpi di scena e alle 6:48 è arrivata la conferma dell… - LiveGPit : #NASCAR Bristol: Buescher torna al top. Harvick, Dillon, Busch e Reddick eliminati ?? Luca Pellegrini - zazoomblog : NASCAR Cup Series Bristol: Buescher regala la prima gioia della storia al RFK Racing. Reddick Ky. Busch Harvick e D… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series a Bristol! Diretta su Mola TV con commento di @MatteoSenatore2 e @Giovanni0797 ed i… - StockCarLiveITA : RT @StockCarLiveITA: Il programma di stanotte a Bristol: 0:30 Pre-gara (USA, dall'1:00 anche su NASCAR Trackpass) 1:30 Gara Cup Series (Mo… -

LiveGP.it

... 2019), Joey Logano (2014, 2015), Kyle Busch (2009, 2010, 2017) e Kyle Larson (2021) sono i protagonisti presenti nei 'Playoffs' che hanno vinto almeno una volta nel leggendario impianto di, ...Molti protagonisti hanno deciso di effettuare il primo pit dopo la Stage 1, una mossa non seguita da Smith, Stewart Friesen ( Friesen #52), Kraus e Majeski . Questo ultimi hanno automaticamente ... NASCAR | Bristol: Buescher torna al top. Harvick, Dillon, Busch e Reddick eliminati After a tumultuous race at Bristol Motor Speedway, four contenders were eliminated from the Cup Series Playoffs.A late pit call got Chris Buescher a win at Bristol on Saturday night and meant that non-playoff drivers swept the first round of the Cup Series playoffs. Buescher pitted for just two tires on the ...