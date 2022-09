Musica a tutto volume e nessuna autorizzazione: oltre 7mila euro di multa per un locale (Di domenica 18 settembre 2022) Roma. Non conoscono sosta le operazioni della Polizia locale volte a garantire la pubblica sicurezza. In questo fine settimana sono stati più di mille gli accertamenti eseguiti dagli agenti che, da nord a sud della Capitale, hanno ‘scandagliato’ pubblici esercizi, attività commerciali e svolto controlli anche sulle strade cittadine per il mantenimento della sicurezza stradale. Nel mirino delle verifiche anche un locale, trovato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ed al quale è stata applicata una sanzione di oltre 7mila euro. Leggi anche: Roma, prima domenica ecologica del 2022: ecco i dati (parziali) dei controlli della Polizia locale I controlli della Polizia locale Nel corso dei controlli di polizia amministrativa, gli agenti hanno riscontrato diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Roma. Non conoscono sosta le operazioni della Poliziavolte a garantire la pubblica sicurezza. In questo fine settimana sono stati più di mille gli accertamenti eseguiti dagli agenti che, da nord a sud della Capitale, hanno ‘scandagliato’ pubblici esercizi, attività commerciali e svolto controlli anche sulle strade cittadine per il mantenimento della sicurezza stradale. Nel mirino delle verifiche anche un, trovato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ed al quale è stata applicata una sanzione di. Leggi anche: Roma, prima domenica ecologica del 2022: ecco i dati (parziali) dei controlli della PoliziaI controlli della PoliziaNel corso dei controlli di polizia amministrativa, gli agenti hanno riscontrato diversi ...

