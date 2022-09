Morto durante uno stage. In classe, con i compagni di Giuliano, lo strazio in cento bigliettini (Di domenica 18 settembre 2022) Di che cosa si può parlare in una scuola dove c’è un banco vuoto? I ragazzi c’erano tutti e io ho voluto essere con loro dopo la tragedia di Portogruaro Leggi su lastampa (Di domenica 18 settembre 2022) Di che cosa si può parlare in una scuola dove c’è un banco vuoto? I ragazzi c’erano tutti e io ho voluto essere con loro dopo la tragedia di Portogruaro

Tg3web : Un altro studente morto durante uno stage. Giuliano, diciotto anni. Colpito da una lastra in un’azienda metalmeccan… - PincoPallinoQ : RT @fforzano: > Un ex ministro condannato per sfruttamento del lavoro di un ragazzino > un senatore seriamente sospettato di essere un pred… - fefebaraonda : RT @ChiranAngelgela: Oggi in Veneto è morto un altro studente 18enne, Giuliano DeSeta,schiacciato da una lastra di ferro durante lo stage i… - leveglie21 : RT @ChiranAngelgela: Oggi in Veneto è morto un altro studente 18enne, Giuliano DeSeta,schiacciato da una lastra di ferro durante lo stage i… - kiara86769608 : RT @giuliocavalli: Ve li ricordate tutti quando urlavano per la morte di uno studente morto durante uno stage? “Mai più!”, dicevano. È su… -