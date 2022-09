LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia con la finale ai 5 cerchi, tocca subito alle Farfalle! (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:54 L’Italia ha già vinto il medagliere di questa rassegna iridata grazie ai fantastici ori ottenuti da Sofia Raffaeli, l’obiettivo di oggi è quello di arricchire ulteriormente il bottino. Le Farfalle, come spesso accade, sono solite tirare fuori il meglio proprio quando le cose nella gara precedente non sono andate al meglio, oggi ci si può aspettare di tutto! 13:51 La Bulgaria, padrona di casa, sta vivendo probabilmente uno dei momenti più alti della propria storia, dopo aver vinto l’oro olimpico a Tokyo è riuscita a salire sul gradino più alto del podio anche in questo Mondiale e sarà sicuramente l’avversario più tosto per le Farfalle. 13:48 Si inizierà ai cinque cerchi, questo l’ordine di discesa in pedana: Italia, Spagna, Brasile, Giappone, Cina, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:54 L’Italia ha già vinto il medagliere di questa rassegna iridata grazie ai fantastici ori ottenuti da Sofia Raffaeli, l’obiettivo di oggi è quello di arricchire ulteriormente il bottino. Le Farf, come spesso accade, sono solite tirare fuori il meglio proprio quando le cose nella gara precedente non sono andate al meglio, oggi ci si può aspettare di tutto! 13:51 La Bulgaria, padrona di casa, sta vivendo probabilmente uno dei momenti più alti della propria storia, dopo aver vinto l’oro olimpico a Tokyo è riuscita a salire sul gradino più alto del podio anche in questo Mondiale e sarà sicuramente l’avversario più tosto per le Farf. 13:48 Si inizierà ai cinque, questo l’ordine di discesa in pedana: Italia, Spagna, Brasile, Giappone, Cina, ...

