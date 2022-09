LIVE Canelo Alvarez-Golovkin | Mondiale supermedi in DIRETTA | il messicano vince dominando il match

GGGboxin : ???????????? Canelo vs GGG 3 [PPV@FREE] Canelo vs GGG III Streaming ???????? LIVE HD LINK ???? -

OA Sport

... Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado WBC Super Flyweight Championship: Jesse Rodriguez (c) vs Israel Gonzalez WBA (Super)/WBC/IBF/WBO/ The Ring Super Middleweight Championships:Alvarez (c) vs ...L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTAscritta su OA Sport.ALVAREZ vs GENNADY GOLOVKIN III: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 18 SETTEMBRE: LIVE Canelo Alvarez-Golovkin, Mondiale supermedi in DIRETTA: si parte! Follow Canelo Alvarez vs. GGG 3 live round-by-round updates for the Canelo Alvarez vs. Gennadiy Golovkin main event showdown Saturday.CANELO ALVAREZ takes on Gennady Golovkin tonight for the third time at Las Vegas’ T-Mobile Arena. The first bout ended in a draw, the second in an Alvarez win, and tonight, Golovkin will be ...