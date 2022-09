Lazio senza germe, 4-0 alla Cremonese (Di domenica 18 settembre 2022) – Gioca ogni tre giorni, una partita la vince e una la perde. Anche oggi la Lazio ha rispettato la regola. Giovedì i romani erano visibilmente stanchi, arrivavano sul pallone quasi sempre dopo i danesi. Sono bastati quattro giorni per recuperare le forze e dominare la Cremonese, esattamente come era successo col Midtjylland, ma a parti invertite. È colpa del germe, che c’era in Danimarca e non c’è a Cremona? O forse il germe lo hanno donato ai romani i danesi? Dei doni dei danesi, è noto, non bisogna fidarsi, occorre sempre temerli. Insomma, il germe nella Lazio c’è o non c’è? E se c’è, chi è l’untore? Sarri non ha fatto nomi, e sarebbe poco corretto fare supposizioni. Archiviamo pertanto questo quattro a zero rifilato alla Cremonese in casa loro e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 settembre 2022) – Gioca ogni tre giorni, una partita la vince e una la perde. Anche oggi laha rispettato la regola. Giovedì i romani erano visibilmente stanchi, arrivavano sul pallone quasi sempre dopo i danesi. Sono bastati quattro giorni per recuperare le forze e dominare la, esattamente come era successo col Midtjylland, ma a parti invertite. È colpa del, che c’era in Danimarca e non c’è a Cremona? O forse illo hanno donato ai romani i danesi? Dei doni dei danesi, è noto, non bisogna fidarsi, occorre sempre temerli. Insomma, ilnellac’è o non c’è? E se c’è, chi è l’untore? Sarri non ha fatto nomi, e sarebbe poco corretto fare supposizioni. Archiviamo pertanto questo quattro a zero rifilatoin casa loro e ...

meb : Una bellissima iniziativa a #Tivoli: cinque donne impegnate per portare avanti, anche nel Lazio, idee e progetti, s… - Stefano66289278 : @lapoelkann_ davvero volete continuare a farci vivere questo scempio??guardate Gattuso a valencia..guardate sarri c… - MarziaLoreti : Spero che non sia vero #Draghi che nell'ultimo decreto aiuti falsa,avete messo 700 milioni per l'ucraina e 5 milion… - simobiancoblu77 : RT @castrovejo: Voglio dire solo una cosa: ma quanto è forte #Provedel ??? ?? Eravamo abituati a giocare senza portiere e non ce ne rendeva… - simobiancoblu77 : RT @FMonderna: Serviva un pronto riscatto e c'è stato. Nota positiva seconda partita di campionato senza subire goal. Adesso la sosta per r… -