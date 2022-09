Ipotesi a sorpresa in casa Juve: può succedere dopo il Monza! (Di domenica 18 settembre 2022) Il clima in casa Juventus non è dei migliori, i risultati stentano ad arrivare e la comunicazione extra campo non viaggia di pari passo con quelle che sono le linee guida della società. L’intervista rilasciata da Massimiliano Allegri pare non sia stata autorizzata dal club, che alla luce di tali avvenimenti starebbe considerando l’idea di un cambiamento repentino. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, la partita di oggi contro il Monza potrebbe risultare decisiva per la panchina bianconera. I nomi caldi per subentrare a stagione in corso sarebbero quelli di Paulo Sousa (ex Fiorentina) e Tuchel, fresco di esonero dal Chelsea. Allegri Monza Juventus La passata stagione è stata definita come un’annata di assestamento dallo stesso tecnico bianconero, le prestazioni viste quest’anno, però, vanno al di là di ogni assenza ed ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) Il clima inntus non è dei migliori, i risultati stentano ad arrivare e la comunicazione extra campo non viaggia di pari passo con quelle che sono le linee guida della società. L’intervista rilasciata da Massimiliano Allegri pare non sia stata autorizzata dal club, che alla luce di tali avvenimenti starebbe considerando l’idea di un cambiamento repentino. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, la partita di oggi contro il Monza potrebbe risultare decisiva per la panchina bianconera. I nomi caldi per subentrare a stagione in corso sarebbero quelli di Paulo Sousa (ex Fiorentina) e Tuchel, fresco di esonero dal Chelsea. Allegri Monzantus La passata stagione è stata definita come un’annata di assestamento dallo stesso tecnico bianconero, le prestazioni viste quest’anno, però, vanno al di là di ogni assenza ed ...

