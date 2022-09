Infortunio al ginocchio per Rick Karsdorp | la Roma perde una pedina importante

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 settembre 2022) Laun altro giocatore per. Il club giallorosso ha comunicato che “, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno delsinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer”, spiega la. (Adnkronos) (foto@As-Twitter) licca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...