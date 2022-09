Il Calcio Napoli scrive la tesi scudetto battendo il Milan a San Siro (Di domenica 18 settembre 2022) 2-1 per gli azzurri al termine di una gara combattuta ed entusiasmante. Di Politano e Simeone i gol del Calcio Napoli. Milan Napoli è stato uno spot bellissimo per la Serie A. Alla Scala del Calcio, sul campo dei campioni d’Italia il Calcio Napoli dà una dimostrazione di forza, concentrazione, capacità di difendersi e di Leggi su 2anews (Di domenica 18 settembre 2022) 2-1 per gli azzurri al termine di una gara combattuta ed entusiasmante. Di Politano e Simeone i gol delè stato uno spot bellissimo per la Serie A. Alla Scala del, sul campo dei campioni d’Italia ildà una dimostrazione di forza, concentrazione, capacità di difendersi e di

AndreaBricchi77 : Il Milan gioca una gran partita, perdendo un po’ per sfiga atomica un po’ per i meriti di un Napoli inferiore, nel… - AndreaBricchi77 : Qualcuno avrebbe detto: “Senza Meret e senza traverse sarebbe finita 7-2!”. E invece no, questo è il calcio e il Na… - EnricoTurcato : Due squadre che giocano davvero a calcio. E anche molto bene. Ha vinto il Napoli sfrontato di Spalletti, che non ha… - repubblica : Milan-Napoli 1-2: Simeone mantiene gli azzurri in vetta alla classifica [di Enrico Currò] - marcoazzi66 : Il #Napoli è stato molto più concreto nei suoi momenti di superiorità, il #Milan meno bravo quando aveva il control… -