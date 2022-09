Elisabetta | Biden in vista alla camera ardente

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Joee la moglie Jill si sono recatidella reginaper rendere omaggiodefunta sovrana. Il presidente americano e la first lady sono stati fotografati sul balcone interno che sovrasta il feretro. La folla della gente in attesa di entrare ha applaudito all’arrivo della macchina presidenziale. Diversi leader stranieri, fra cui il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, sono andati oggi. L'articolo proviene da Italia Sera.

RaiNews : Nell'abbazia di Westminster oltre 2000 invitati, tra teste coronate e leader di Stato. A Londra il presidente Matta… - zazoomblog : Funerali di Elisabetta II: Joe Biden rende omaggio alla regina prima dei funerali – Il video - #Funerali… - Open_gol : Ultimi arrivi delle personalità internazionali prima del funerale di Elisabetta II. Joe Biden ha reso omaggio al fe… - NewsPadania : RT @RaiNews: Nell'abbazia di Westminster oltre 2000 invitati, tra teste coronate e leader di Stato. A Londra il presidente Mattarella, Bide… - leggoit : #regina elisabetta, sfilata di autorità per il funerale di domani. Da Biden a Mattarella, chi ci sarà -

TGCOM

Ai funerali di Stato della reginaII sono attesi circa 500 tra capi di Stato, primi ministri e dignitari stranieri , tra cui il presidente degli Stati Uniti, Joee il presidente ...... subentrata a Boris Johnson due giorni prima della morte diII, ha in programma faccia a ... Nella lista c'è ovviamente il presidente degli Usa, Joe, che Truss incontrerà per ultimo ... Regina Elisabetta, Biden e la first lady arrivati a Londra per i funerali «Un onore» aver incontrato Elisabetta II, ha detto Biden sottolineando il «senso di dignità» che infondeva la sovrana. «A tutti in Inghilterra, nel Regno Unito, il mio cuore è con voi. Siete stati ...A Londra è il giorno dell'ultimo addio alla regina Elisabetta II. Ai funerali nell'abbazia di Westminster sono attesi 2.000 ospiti, ...