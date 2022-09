Elezioni: Renzi, 'destra propone di tutto e Letta risponde 'più tasse', stratega raffinatissimo' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Berlusconi ha proposto la Flat tax, l'aumento delle pensioni, 1 milione di posti di lavoro - ah no, quello li ho fatti io con il Jobs Act - 1 milione di alberi, le dentiere. I numeri del Centrodestra non stanno in piedi. Letta vede la destra promettere di tutto, va al Tg2 e per contenere la vittoria della destra propone di aumentare le tasse. stratega raffinatissimo”. Così Matteo Renzi nel corso di un evento elettorale a Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Berlusconi ha proposto la Flat tax, l'aumento delle pensioni, 1 milione di posti di lavoro - ah no, quello li ho fatti io con il Jobs Act - 1 milione di alberi, le dentiere. I numeri del Centronon stanno in piedi.vede lapromettere di, va al Tg2 e per contenere la vittoria delladi aumentare le”. Così Matteonel corso di un evento elettorale a Cagliari.

