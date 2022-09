Elezioni: domani Verdi-Si incontrano Friday for Future e Extincion Rebellion (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - domani 19 settembre, esponenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra si incontreranno, anche in previsione del Global Strike di Venerdì 23 settembre, con una rappresentanza dei Fridays For Future Italia, alle 10, e poi successivamente alle 12.30 con esponenti di Ultima Generazione e Extincion Rebellion per confrontarsi sui temi inerenti alla crisi climatica e la crisi sociale presenti nel programma della lista AVS. Per Alleanza Verdi e Sinistra parteciperanno il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il consigliere regionale Piemonte Marco Grimaldi e il co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi Luca Boccoli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) -19 settembre, esponenti dell'Alleanzae Sinistra si incontreranno, anche in previsione del Global Strike di Venerdì 23 settembre, con una rappresentanza deis ForItalia, alle 10, e poi successivamente alle 12.30 con esponenti di Ultima Generazione eper confrontarsi sui temi inerenti alla crisi climatica e la crisi sociale presenti nel programma della lista AVS. Per Alleanzae Sinistra parteciperanno il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il consigliere regionale Piemonte Marco Grimaldi e il co-portavoce dei Giovani EuropeistiLuca Boccoli.

fattoquotidiano : Elezioni, ecco gli ultimi sondaggi. Da domani lo stop - SanremoNews : Elezioni Politiche: domani dalle 9.30, gazebo della Lega in via Escoffier a Sanremo - stefano_flare : @Ant0nRight Per me draghi può mettere in carcere l’opposizione e chiudere i giornali anche domani. Ovviamente poi f… - KrunicFan : RT @_LordJack: @marcullo02 Giornata impegnativa per te oggi, sei impegnato su due fronti tra campionato ed elezioni ma per il momento sei m… - DonKalulu20 : RT @_LordJack: @marcullo02 Giornata impegnativa per te oggi, sei impegnato su due fronti tra campionato ed elezioni ma per il momento sei m… -