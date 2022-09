Elezioni 2022, Salvini: “Pupazzi corrotti? Draghi faccia nomi” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se Draghi sa, parli. Dice che c’é gente che è corrotta, che è pagata. Io sono pagato dagli italiani, sono a processo perché ho difeso i confini italiani da navi straniere e clandestini”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Zona bianca, commentando le parole del premier Mario Draghiin conferenza stampa. “Sono parole gravi, io onestamente in questi giorni sto lavorando, sto incontrando agricoltori, pensionati: se Draghi sa che qualcuno è corrotto dalle potenze straniere, è al soldo o pupazzo di potenze straniere, è gravissimo. Io ho fatto il ministro dell’Interno, ho combattuto mafiosi, ho abbattuto le case dei Casamonica: se Draghi in conferenza dice di sapere che ci sono politici, giornalisti italiani corrotti, deve andare fino in fondo. Che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sesa, parli. Dice che c’é gente che è corrotta, che è pagata. Io sono pagato dagli italiani, sono a processo perché ho difeso i confini italiani da navi straniere e clandestini”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ospite a Zona bianca, commentando le parole del premier Marioin conferenza stampa. “Sono parole gravi, io onestamente in questi giorni sto lavorando, sto incontrando agricoltori, pensionati: sesa che qualcuno è corrotto dalle potenze straniere, è al soldo o pupazzo di potenze straniere, è gravissimo. Io ho fatto il ministro dell’Interno, ho combattuto mafiosi, ho abbattuto le case dei Casamonica: sein conferenza dice di sapere che ci sono politici, giornalisti italiani, deve andare fino in fondo. Che ...

