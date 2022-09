Elezioni 2022 | Letta | “Renzi non è Macron | lontani anni luce”

PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - FraLauricella : RT @La7tv: #inonda Letta: 'Orban ha vinto le elezioni? Anche Mussolini' - riccione2015 : RT @newsrimini: In cammino verso il bene comune: a #Rimini il documento di CL sulle #elezioni politiche -

Il premier, in conferenza stampa, dopo l'approvazione all'unanimità del dl Aiuti ter da parte del Consiglio dei ministri: 'C'è chi parla coi russi di nascosto. Le sanzioni funzionano, non condivido la ......//www.agi.it/politica/news/- 09 - 13/ucraina - colloquio - draghi - zelensky - pieno - ... Il governo si impegnava a non scrivere, i decreti delegati fino alla data delle, il governo ha ...Davanti all'evidenza della vittoria democratica alle elezioni da parte di Viktor Orban, Enrico Letta si scompone e azzarda un paragone scivoloso ...(Adnkronos) – “Se Draghi sa, parli. Dice che c’é gente che è corrotta, che è pagata. Io sono pagato dagli italiani, sono a processo perché ho difeso i confini italiani da navi straniere e clandestini” ...