(Di domenica 18 settembre 2022) Una persona è stata investita da unall’altezza della stazione ferroviaria di. E’ successo nella serata di oggi, 18 settembre, attorno alle ore 20:05. A darne comunicazioni RFI, che ha sospeso il traffico ferroviario nella tratta trae Anzio Marechiaro per accertamenti sulla linea..dal, aggiornamento ore 21:30 Il traffico è sospeso trae Marechiaro per l’investimento di una persona. E’ stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, della polizia di Stato e i Carabinieri che attualmente stanno effettuando i rilievi di rito. Si stanno ...

CorriereCitta : Dramma a Nettuno, si siede sul bordo dei binari e viene investito dal treno: morto 50enne -

